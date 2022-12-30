30 Aralık 2022 Cuma, 12:42

Balık tüketirken mevsiminde taze balıkları seçmeye özen gösterip, önerilen pişirme yöntemine göre hazırlarsanız lezzetine doyum olmaz. Mutfağınızda bulunduracağınız hangi ayda hangi balık yenir, tablosu sayesinde hangi mevsimde hangi balığı yiyebileceğinizi takip edebilirsiniz.



OCAK AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Hamsinin tavası da ızgarası da çok lezzetli olur. Palamut, istavrit, uskumru, torik, kefal ve kalkan oldukça lezzetlidir.

ŞUBAT AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Hamsi hala oldukça lezzetlidir. Mezgit, kalkan, levrek ve toriği unutmayın.

MART AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Kalkan, kefal, gümüş, mezgit çok lezzetlidir. Soğuk havalar bitmeden lezzetli palamut, levrek, mercan, torik tüketmek için son zamanlar.

NİSAN AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Mezgitin en lezzetli zamanıdır. Levrek ve kalkan çok lezzetlidir. Akya, barbun, tekir, uskumru yenilebilir.

MAYIS AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Levrek, kalkan, mezgit, barbun lezzetlidir. Çipura, tekir, uskumru tüketilebilir.

HAZİRAN AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Sardalya, orkinos oldukça lezzetlidir. Çipura, levrek, lüfer de tüketilebilir.

TEMMUZ AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Izgarada sardalya için en lezzetli zamanıdır. Çipura, orkinos da lezzetlidir.

AĞUSTOS AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Lüfer, barbun, çipura, palamut ve sardalya çok lezzetlidir.

EYLÜL AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Palamut sezonu açılır, yemeden olmaz. Sardalya, çipura, lüfer, barbun, tekir çok lezzetlidir.

EKİM AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Levrek, barbun, palamut, torik, uskumru, kılıç, sardalya çok lezzetlidir.

KASIM AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Mutlaka uskumru yiyin. Hamsi, palamut, torik, kefal, levrek, mercan, barbunu da afiyetle yiyebilirsiniz.

ARALIK AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Hamsi olmadan olmaz. İstavrit, kefal, palamut, torik, uskumru harikadır. Levrek, mercan ve çipura yiyebilirsiniz.