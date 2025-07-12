Daha önce muhalif seçmene ‘köpek’ demişti… Mücahit Birinci’den skandal Kemalizm çıkışı

Eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci skandal paylaşımlarına devam ediyor.

Kemalizm'i 'kullanışlı mefhum' olarak nitelendiren Birinci, yeni süreçle birlikte Kemalizm'in tasfiye edileceğinden bahsetti.

Daha önce muhalif seçmene yönelik 'köpek' ifadesini kullanana AKP'li Mücahit Birinci, Kemalizm'le ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Kemalizm eleştirilerimde Atatürk'ü ve Atatürk'ü sevenleri kastetmediğimi milyonuncu kere söylüyorum. Kemalizm sağ tandanslı bir İnönü karşıtı hareket olarak doğmuştur. İnönü ölünce, Kemalizm sağ, sol, İslamcı renklere boyanıp duran, ama her defasında vatandaşın ve demokrasinin tepesinde sopa olarak kullanılan enstrümana dönüşmüştür. Kemalizm, dikkat ederseniz bu aralar, Türkçü-Tengrici renktedir.

Dolayısıyla bu içi boş mefhum maalesef bürokraside yer tutmuş, bütün antidemokratik fiillerin sebebi haline gelmiştir. Bu manada da özellikle Batı tarafından, Türkiye'nin destabilize edilmesi için kullanılmıştır.

Bu pencereden bakarsak, Kemalizmle mücadele Atatürk düşmanlığı başlığında asla değerlendirilemez. Hatta Atatürk'ü bu cendereden kurtarmak bana göre her vatandaşın görevidir. Yeni süreçle birlikte bu "kullanışlı" mefhumun tasfiyesini izlemekteyiz. Devletin ihtiyacı, öyle görülüyor ki sona ermiştir."