Daire bakmaya gitti, sonu oldu: İnşaatta asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti

Erzincan’da daire bakmak için gittiği 3 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 08:58
Daire bakmaya gitti, sonu oldu: İnşaatta asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti
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Olay, dün akşama doğru Erzincan merkez Kavakyolu semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Haydar Pınar (67) inşaatı tamamlanmak üzere bulunan binadaki dairelere bakmak için gitti.

Kavakyolu, Necip Fazıl Caddesi üzerindeki binanın inşaatından dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen Pınar hayatını kaybetti.

Pınar’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Haydar Pınar’ın cenazesinin Cuma günü Erzincan Cumhuriyet Mahallesi Cemevinden alınarak Tercan’ın Konarlı köyü, Yukarı Bahçe Mezrasında defin edileceği öğrenildi.


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