Ağır hasarlı binada asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Elazığ'da depremde ağır hasar alınca boşaltılan binaya giren Cevdet Keskin (57), asansör boşluğuna düşüp, hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Çarşı Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki eski Ticaret ve Sanayi Odası binasında meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alınca boşaltılan ve yıkım kararı verilen binaya giren Cevdet Keskin, asansör boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Keskin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Keskin'in cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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