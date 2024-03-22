Dairesi rant sitesinde:İmarda Murat Kurum’un imzası var

Yayınlanma: 22.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2024 - 04:00

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı AKP’li Murat Kurum’un mal varlığında yer alan daire “siyasi etik” tartışmasına yol açtı. Nedeni ise dairenin imar ve inşaat sürecinde Kurum’un bulunduğu görevler oldu. Kurum, 2023’te İstanbul Kâğıthane’den eşinin adına 22 milyon liralık bir daire aldığını belirtti. Bu daire nedeniyle inşaat şirketine 14 milyon TL borcu olduğu görüldü. Kurum’un dairesinin bulunduğu projenin müteahhiti “Avrupakent Aksoylar Adi Ortaklığı” şirketi. “Stratejik açıdan değerli” olarak tanıtılan projenin yükseldiği alan, gecekondu bölgesiydi. Gecekondu Önleme Kanunu’na dayanarak buradaki konutlar yıkıldı. 2015 yılında TOKİ’nin verdiği uygunluk görüşü ile Çevre Bakanlığı tarafından imar planı değiştirildi. Bölge konut-ticaret alanına alınıp, emsali 1.80’e, kat yüksekliği de 10 kata çıkarıldı. Böylece bölgede lüks konutun önü açıldı. Demokratik toplum örgütlerinin itirazlarına ve açılan davalara karşın 2020’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın oluruyla plan tadil edilerek onaylandı.

ARAZİ TOKİ’DEN

Söz konusu arazinin bir bölümünün mülkiyeti TOKİ’ye aitti. TOKİ, elindeki “değerli” araziyi şirkete sattı. 2020’de ise lüks konut projesi için ruhsat alındı ve inşaata başlandı. 2015-2020 arasındaki süreçte TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yöneticileri arasında ise AKP’li Murat Kurum bulunuyordu. Kurum, 2009-2018 arasında TOKİ iştiraki Emlak Konut Genel Müdürlüğü, 2018– 2023 arasında ise Çevre ve Şehircilik Bakanı görevlerini yürüttü.



