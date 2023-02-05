Dal budamak için çıktığı ağaçtan betona düştü
Kastamonu'da budamak için çıkığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen Cemal Karademir hayatını kaybetti. Karademir'in düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Evrenye köyünde, Cemal Karademir, köy camisinin bahçesindeki ıhlamur ağacını budamak için merdivenle yukarı çıktı. Karademir, motorlu testere ile ağacı budarken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Karademir, olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, Karademir'in motorlu testere ile düşme anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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