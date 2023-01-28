Trabzon'da üzerine ağaç devrilen kişi öldü
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, devrilen ağacın altında kalan 42 yaşındaki İlteriş E., hayatını kaybetti.
İlçenin Demirkapı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda İlteriş E.'nin üzerine daha önceden kesilmiş ağaç devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan İlteriş E., yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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