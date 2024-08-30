Dalaman açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
Dalaman ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan çıkış yapmak için hareket eden lastik bot içindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Dalaman ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) yakalandı.
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