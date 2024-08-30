Dalaman açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 10:50

Güncelleme: 30.08.2024 - 10:51

Dalaman ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) yakalandı.