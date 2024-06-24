Dalaman Çayında kayboldu: Suriyeli gencin cesedine ulaşıldı
Muğla’nın Dalaman çayına yüzmek için giren Suriye uyruklu 17 yaşındaki Hasan Salih’in cesedi sabah saatlerinde bulundu.
Pazar günü akşam saatlerinde Dalaman Akçataş Mahallesi mevkiinde serinlemek için Dalaman çayına giren Suriye uyruklu Hasan Salih, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.
Yanında bulunan yine Suriye uyruklu arkadaşı tarafından yetkililere bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye, 112 Ambulans, Jandarma, AFAD, AKUT gibi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Akıntıya kapılarak kaybolan Suriyeli genci arama çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Gece boyunca yapılan arama çalışmaları sabah saatlerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından Suriyeli gencin cesedinin bulunması ile sona erdi.
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