Dalaman'da orman yangını... Belediye başkanından ‘hava desteği’ çağrısı!

Yayınlanma: 18.10.2024 - 00:17

Güncelleme: 18.10.2024 - 00:17

Ortaca'ya bağlı Okçular Mahallesi'nde bugün saat 19.40 sıralarında, Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde ise saat 20.25 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İki bölgeye de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ortaca Belediyesi'nden yapılan açıklama yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Ortaca ilçemiz Okçular Gapız mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı ve özverili müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Yangının büyümeden söndürülmesi için büyük gayret gösteren tüm yangın söndürme ekiplerine, gönüllülere ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ormanlarımızı koruma konusunda hep birlikte daha dikkatli ve duyarlı olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

DALAMAN’DA YANGIN SÜRÜYOR

Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde ise yangın rüzgarın etkisi ile büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangında bazı evler hasar aldı. Ekiplerin karadan müdahalesi sürerken Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş yangın bölgesinde açıklama yaptı.

Durmuş, "Yangın Taşbaşı'nın alt kısmında başlamıştı. Çok büyük bir yangın var. Yakınlarda olan vatandaşlarımızdan ricamız acilen su tankerleri ile üstteki yoldan gelmelerini rica ediyorum. Su tankerine ihtiyacımız var acilen. Büyükşehir belediyemiz ve Orman Müdürlüğümüzün ekipleri müdahale ediyor ama yetersiz kalıyoruz. Çok acil hava desteğine ihtiyacımız var. Yoksa daha büyüyecek. Çok şiddetli rüzgar var. Bu rüzgarda yangının durma şansı yok. Çok acil desteğe ihtiyacımız var" dedi.