Muğla’da ikinci orman yangını!

Muğla’nın Ortaca ilçesinin ardından Dalaman ilçesinde de orman yangını çıkarken, ekipler alevlere karadan müdahale ediyor.

Muğla’da ikinci orman yangını!
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İHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 21:28

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Taşbaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Ekipler rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan alevleri kontrol etmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #muğla #Yangın

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