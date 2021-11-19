Dalgıçlar çıkardı, tam 2 ton
İstanbul Boğazı'nda kaçak olarak avlanan 2 ton midyeyi deniz dibinden dalgıçlar çıkardı.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Sarıyer ve Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Sarıyer Belediyesi Zabıta Ekipleri, Sarıyer ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlükleri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği ve Deniz Zabıta Amirliği ekiplerinin katılımıyla, Beşiktaş ve Sarıyer'de denetim yapıldı.
Ekipler, Tarabya Oteli önünde yasadışı avlanılan ve çuvallanarak deniz dibine bırakılan midye olduğunu belirledi. Dalgıçlar denize dalarak midyeleri buldu.
TEKRAR DENİZE BIRAKILDI
Kaçak avcıların yakaladığı ve 54 çuvala koyduğu 2 ton kara kıllı midye, tekrar denize bırakıldı.
3 KİŞİYE CEZA
Kaçak midye avcısı 3 kişiye 16 bin 365 lira ceza kesildi.
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