Dalış turu faicaya dönüştü: 'Yüzme bilmesine gerek yok' denilen kadın su altında yaşamını yitirdi

NE OLDU?

Antalya Konyaaltı'nda 18 Ağustos 2025 tarihinde 11 kişilik aile grubunun katıldığı dalış turu faciayla sonuçlandı. Ailenin anlatımına göre, dalış öncesinde verilen brifing sırasında yaşamını yitiren 59 yaşındaki Fahriye Başlı yüzme bilmediğini söyledi. Tekne sahibi ve dalış amiri olduğu belirtilen üç yıldızlı dalgıç S.Y'nin ise “Yüzme bilmesine gerek yok, birebir dalış yapılacak” dediği öne sürüldü. Ancak bire bir dalış yapılmadı. Kadın, bir yıldız dalış eğitmeni M.C tarafından tekne platformundan alınarak yaklaşık 2,5 metre derinlikteki fotoğraf çekim noktasına indirildi. İddiaya göre eğitmen M.C, başka bir müşteriyi almak için yukarı çıktığı sırada Fahriye Başlı kayadan kaydı ve su altında kayboldu.

'KAYBOLDUYSA YENİSİNİ VERİRİZ'

Aile, herkesin teknede toplandığı sırada kadının çıkmadığını fark etti. Bunun üzerine yakınları dalış amiri S.Y'ye giderek durumu bildirdi. Dalış amiri ve tekne sahibinin "Kaybolduysa yenisini veririz" dediği aile tarafından dile getirildi. Ailenin ısrarları üzerine S.Y, “Ablanız yan teknededir, tuvalettedir, soyunma kabinindedir” diyerek yaklaşık 15-20 dakika arama başlatmadı.

Fahriye Başlı'nın erkek kardeşi Ahmet Gümüş'ün sinirlenerek dalış amirine bağırması ve üstüne yürümesi üzerine dalışlar durdurularak 15-20 dakika sonra arama başlatıldı. Maktul kadın, dalış noktasından yaklaşık 15-20 metre ileride suyun altında hareketsiz halde bulundu. Tekneye çıkarılan kadının saat 14.15'te 'boğulma sonucunda' yaşamını yitirdiği Adli Tıp Kurumu'nca belirlendi.

TURİSTLER DE ŞİKAYETTE BULUNMUŞLAR

Fahriye Başlı'nın ölümünden 40 gün önce İngiltere'den, Antalya'ya tatile gelen ve dalış yapmak isteyen turist Fereydon Rezapour'da benzer bir güvenlik ihmaliyle karşılaştı. Rezapour, yaşadıklarını e-mail yoluyla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na (TSSF) bildirdi.

Şikayet dilekçesinde, gruptaki Dr. Sahand Abolfathi’ye boş bir hava tüpü verildiğini belirtti ve mağdurun dalış tecrübesi sayesinde hayatta kalabildiğini ifade etti. Buna ek olarak, Lachin Soufizadeh, regülatörü (ağızlık) bağlayan hortumun suyun birkaç metre altında yerinden çıkmasıyla kritik bir ekipman arızası yaşadığını bildirdi ve TSSF'nin sorumlular hakkında yasal işlem yapmasını istedi.

FEDERASYON SUÇLU BULDU

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun hazırladığı raporda, "Alınan beyanlardan edinilen bilgilere istinaden; dalış merkezine kayıtlı bir eğitmen veya tanıtım dalışı uzmanı tarafından bire bir yapılması gereken, tanıtım dalışlarının birebir yapılmadığı, tanıtım dalışı yaptırılan kişilerin sağlık beyanlarının alınmadığı, dalıcıların, tanıtım dalışı yaptırma yetkinliğine sahip olmayan dalıcılar ile su altında yalnız bırakıldığı tespit edildi" denildi.

SAVCILIK TUTUKLAMAYA SEVK ETTİ 2 KERE SERBEST KALDI

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun ortaya koyduğu rapor ve yapılan araştırmalar neticesinde, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli S.Y ve M.C'yi 'Bilinçli Taksirle Ölüme Neden Olma' suçuyla tutuklamaya sevk etti. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede S.Y ve M.C tutuklandı ancak bir süre sonra gelen bilirkişi raporuyla S.Y serbest bırakıldı. Ailenin itirazı üzerine mahkeme yeniden S.Y'nin tutuklanmasına hükmetti ancak kısa bir süre sonra S.Y yeniden serbest bırakıldı.

İDDİALARI REDDETTİ

Konuya ilişkin Cumhuriyet'in ulaştığı dalış merkezi ve tekne sahibi, dalış eğitmeni S.Y, iddiaları kesinlikle reddettiğini söyledi ve soruları yanıtlamak istemedi.