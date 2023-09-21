Dalış yaptıktan sonra kaybolmuştu... Cansız bedeni bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dalış yaptıktan sonra kendisine ulaşılamayan dalgıç Ergün Kaplan (52) sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 15:14
Dalış yaptıktan sonra kaybolmuştu... Cansız bedeni bulundu
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün profesyonel dalgıç olan Ergün Kaplan Hisarönü açıklarında sandalı ile dalış yapmaya gitti. 

Akşam saatlerinde geri dönmeyen Kaplan’ın yakınları güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Kaplan’ı arama çalışması başlatıldı.

Sabah saatlerinde bindiği sandal bulunan Kaplan’ın o bölgede arama çalışmalarına yoğunluk verildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler Söğüt açıklarında Kaplan’ın cansız bedenine ulaşarak denizden çıkardı.

Profesyonel dalgıç Ergün Kaplan’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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