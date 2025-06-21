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'Daltonlar 90 milyon dolarlık mirastan haraç istedi' iddiası! İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet

'Daltonlar 90 milyon dolarlık mirastan haraç istedi' iddiası! İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet

21.06.2025 09:21:00
Güncellenme:
DHA
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'Daltonlar 90 milyon dolarlık mirastan haraç istedi' iddiası! İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet

Bakırköy'de özel bir hastanenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan Osman Beşe (41), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis saldırgana karşı ateş açan Beşe’nin refakatçisi Hasan Ö.'yü gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Hasan Ö. tutuklanırken, saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras davası süren Beşe'nin 'Daltonlar' organize suç örgütünün hedefi olduğu iddia edildi.


Olay 18 Haziran günü saat 17.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. Hastanede tedavi gören Osman Beşe bahçeye çıktığı sırada, arkasından yaklaşan bir kişi silahla Beşe’ye ateş açtı. Vücudunun 9 yerinden yaralanan Beşe, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırganlara silahla ateş açarak karşılık veren Beşe'nin refakatçisi Hasan Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Ö., 'Basit yaralamaya teşebbüs' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. Polis ekiplerinin saldırgan ve yanındaki kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

15 MİLYON DOLAR İSTENDİĞİ İDDİASI

Öte yandan annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras davası süren Osman Beşe’nin 'Daltonlar' organize suç örgütünün hedefi olduğu iddia edildi. Yurt dışı menşeli numaralardan aranan Beşe’nin, kendisine kalan mirastan 15 milyon dolar istendiği ancak kabul etmeyince tehdit edildiği iddia edildi.

İlgili Konular: #Hastane #BAKırköy #daltonlar

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