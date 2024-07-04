Damat dehşet saçtı: Kayınvalidesi ile kayınpederini bıçakladı
Kırıkkale’de aile içi meseleden ötürü çıkan tartışmada kayınvalidesi ile kayınbabasını bıçakla yaralayan damat, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
Olay, gece saatlerinde Yenimahalle 182. Sokak’taki bir evde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, damat H.D. ile kayınvalidesi İ.Y. ve kayınbabası M.Y. arasında aile içi meseleden ötürü tartışma yaşandı.
2 KİŞİ YARALANDI
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, H.D. bıçakla kayınvalidesi ve kayınbabasını yaralayarak evden kaçtı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından kaçan H.D., Balışeyh ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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