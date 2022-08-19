Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında? Danilo Zanna Türkçe'yi nasıl öğrendi?

19 Ağustos 2022 Cuma, 17:52

Türkiye'de epey takip edilen aşçılık yarışmasında jüri koltuğunda görev alan Danilo Zanna, yurttaşların en çok merak ettiği isimlerden. İşte, Danilo Zanna'ya dair önemli noktalar...

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982'de Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık becerisini İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan mutfağı üzerine pekiştirdi.

DANİLO ZANNA TÜRKÇE'Yİ NASIL ÖĞRENDİ?

İş yoğunluğu sebebiyle herhangi bir dil kursuna gidemeyip, Türkçe'yi kendi kendine öğrenen Danilo şef, çevresindeki insanların konuşmalarından yararlandığı ifade etmişti.

TÜRKİYE'DEKİ YAŞAMI:

Türk Mutfağı ile ilgilenen Danilo Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk mutfağı üzerine yemeklerin bulunduğu bir restoran açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa “Zahide ile Hayata Yetiş” adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Zanna'nın asıl tanınması ise kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restoran kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı.

2015'ten itibaren atv'de yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de yayımlanan, kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi. Zanna son olarak 2019'da yeni sezonunda 3. döneminde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yapmaktadır.

40 yaşındaki Danilo Zanna, 10 Ocak 2022'de İzmir'de İtalya'nin ünlü restorantı olan Filo D'Olio adlı restorantın Türkiye şubesini açmıştır.

DANİLO ZANNA ÖZEL YAŞAMI

Danilo Zanna, 2012'de Tuğçe Demirbilek ile evlenmiştir. 15 Aralık 2021 tarihinde eşinden tek celsede boşanmıştır. İkilinin Zeno Tibet Zanna adında bir oğlu var.