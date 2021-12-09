Danimarka'da istihbarat çalışanlarına 'casusluk' gözaltısı
Danimarka’nın iki istihbarat teşkilatından 4 kişi "çok gizli bilgileri sızdırdıkları" şüphesiyle gözaltına alındı.
Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisinden (PET) yapılan açıklamada, iki farklı istihbarat teşkilatından 4 kişinin, "istihbarat servislerinden çok gizli bilgileri sızdırdıkları" şüphesiyle gözaltına alındıkları bildirildi.
Açıklamada, gözaltına alınanlardan ikisinin istihbarat servislerinin aktif, diğer ikisinin ise eski çalışanı olduğu kaydedildi.
Söz konusu kişilerin polisle yapılan ortak operasyonla gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, birkaç farklı adreste arama yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, operasyonun uzun soluklu bir soruşturmanın sonucu olduğu ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Video Haberler
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye için faiz ve enflasyon tahmini
- Gökhan Özoğuz'dan zam isyanı
- Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
- Özel'den Soylu'ya çok sert tepki
- Soylu, Özgür Özel'in üzerine yürüdü
- CHP'li vekilden çok konuşulacak iddia
- Asgari ücrette ilk teklifler belli oldu
- Hekimi boğazından yaralayan sanığın cezasında indirim
- Süleyman Soylu'ya çok sert kara para tepkisi
- Görevden alınan Melih Gökçek, Özgür Özel'i hedef aldı