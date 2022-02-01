Danimarka'da tüm Covid-19 kısıtlamaları kalktı

01 Şubat 2022 Salı, 11:17

Danimarka, Omicron varyantı ile başa çıkmak için yüksek aşılama oranına güvenerek, rekor sayıda vakaya rağmen, tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldıran ilk Avrupa Birliği ülkesi olacak.

AFP'nin bildirdiğine göre, İskandinav ülkesi Eylül ve Kasım ayları arasında tüm kısıtlamalarını kaldırmaya yönelik ilk girişimin ardından bir kez daha maske zorunluluğunu, kafe, bar ve restoranların sınırlı çalışma saatlerini kaldırıyor.

17 yaşındaki öğrenci Thea Skovgaard, kısıtlamalar kaldırılmadan bir gün önce AFP'ye verdiği demeçte, "Yarın her şeyin biteceği için çok mutluyum. Şehirdeki yaşam için, gece hayatı için, sadece daha uzun süre dışarıda olabilmek için iyi" dedi.

Gece kulüplerinin açılmasına, iç mekanda kalabalık grupların kişi sınırlaması olmaksızın görüşmesine izin verilecek.

KRİTİK HASTALIK KATEGORİSİNDEN ÇIKARILDI

Danimarka hükümeti, Covid-19'u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarmaya karar vermişti. Sadece Danimarka'ya yurt dışından girişlerde aşı pasaportu uygulamasının devam edecek.

Danimarka'da 10 Eylül 2021'de koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alındığı ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığı açıklanmıştı. Daha sonra, vakaların kontrolden çıkması üzerine 15 Kasım 2021'den itibaren yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı.