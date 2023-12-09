Danıştay bakanın kararını kaldırdı: AKP’li belediye başkanı Yücel Yılmaz’a soruşturma izni

Yayınlanma: 09.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.12.2023 - 04:00

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 2021’e ait Sayıştay Denetim Raporu’nda Kamu İhale Kanunu’na uymadığı tespit edildi. Belediye, Zağanos Meydanı’nda sergilemek için aldığı eserler ve Çamlık tesisindeki kütüphanenin duvar kaplamasını yaptırmak için ihaleye çıktı. Ancak şartnamede marka, model ve patent ismi verildi. Böylece özel bir firmanın işaret edildiğine dikkat çeken Sayıştay, belediyenin ‘doğrudan temin’ usulüyle alım yapmak amacıyla 121 bin 405 TL olan sınırın altında kalıp, ihaleleri böldüğünü de tespit etti.

Raporda, “Avadanlık ve yedek parça alımları 223 kez doğrudan teminle yapılmış olup 10 milyon 600 bin 642 TL tutarında. Yağ alımı 10 kez doğrudan teminle 799 bin 807 TL’ye yapılmış. Temizlik malzemesi alımları (16 kez) 809 bin 26 TL, baskı ve cilt gideri alımları (51 kez) doğrudan teminle 2 milyon 850 bin 272 TL tutarındadır” denildi.

Belediyenin mobilya alımını da 4’e böldüğü, toplam 470 bin 560 TL’lik mobilyayı 119 bin 460, 119 bin 970, 110 bin 780 ve 120 bin 350 TL olarak ödediği belirlendi.

YARGIYA TAŞINDI

Söz konusu duruma ilişkin Halkçı Hukukçular’dan Kerim Bütün, AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve şüpheli şirket yöneticileri hakkında “görevi kötüye kullanma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

BAKAN SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

4 Ağustos 2023 tarihinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP’li belediye başkanı ve diğer belediye görevlileri hakkındaki dosyanın “işleme konulmaması” karar verdi.

DANIŞTAY’DAN ‘ÖN İNCELEME’ YAPILSIN KARARI

Avukat Kerim Bütün’ün itirazı üzerine Danıştay Birinci Dairesi, İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın söz konusu kararını kaldırdı. AKP’li belediye hakkında ön inceleme yaptırılması gerektiği belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

“İtirazın kabulü ile İçişleri Bakanının 4.8.2023 tarih ve İNS:2023.10.22 sayılı şikâyetin işleme konulmamasına ilişkin kararının kaldırılmasına 31.10.2023 tarihinde oyçokluğuyla kesin olarak karar verildi.”

Danıştay Birinci Daire Başkanı İlyas Arlı’nın karara şerh düşmesi dikkat çekti.

‘ADİL VE BAĞIMSIZ MAHKEMELER KURULDUĞUNDA...’

Avukat Kerim Bütün, Danıştay’ın kararını Cumhuriyet’e değerlendirdi. AKP iktidarının yolsuzluk ve vurgunlarına karşı mücadele ettiklerini belirten Bütün, şunları kaydetti:

“Geçen yıl 17 belediye hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Suç duyurularımız hakkında SYOK, KYOK ve ‘işleme konulmama’ kararları verilmişti. Buna rağmen yolumuzdan sapmadık. Suç duyurusunda bulunduğumuz belediyelerden bir tanesi de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’dir. Söz konusu şüpheliler, kamuyu milyonlarca lira zarara uğratmıştır. Kamu İhale Kanunu’na aykırı olarak, doğrudan temin yoluyla ‘yandaş’ şirketlere kamu kaynakları aktarılmıştır. Buna rağmen İçişleri Bakanlığı ve suçla mücadele ettiği iddiasıyla parlatılan Ali Yerlikaya, Balıkesir belediye başkanı ve sorumlu diğer kamu görevlileri hakkında bir inceleme dahi yapmaya gerek görmemiş, soruşturmanın bitirilmesini sağlamıştır. Bizlerse mücadelemizi sürdürmekte kararlı olduğumuzdan, niteliği itibariyle bir idari karar olan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya imzası taşıyan ‘işleme konulmama’ kararına karşı Danıştay’a başvuruda bulunduk. Danıştay 1. Dairesi başvurumuzu oyçokluğu ile kabul etti. Balıkesir belediye başkanı ve sorumlu kamu görevlileri hakkında açılan soruşturmaya dayanak olması adına ön inceleme yapılması gerektiğine hükmetti. 1 yıldır sürüncemede bırakılan bu dosyada gerçek suçlular hakkında samimi bir soruşturma yürütüleceğine inanmasak da kararı olumlu buluyoruz. Bugün değilse bile yarın bir gün adil ve bağımsız mahkemeler kurulduğunda hiçbir tanesi çelik bileziklerden kaçamayacak. Halkın hakları için mücadele eden Halkçı Hukukçular var olduğu sürece işlenen hiçbir suçu halktan gizleyemeyecekler.”