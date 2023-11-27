Danıştay'dan karar: Filyos'ta ÇED kararı bozuldu

Yayınlanma: 27.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 03:00

Zonguldak Çaycuma’da Filyos Endüstri Bölgesi’nde Tosyalı Gübre Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan “Filyos Entegre Gübre Üretim Tesisi” projesine ilişkin çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı vermişti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) söz konusu kararı yargıya taşıdı. Ancak İdare Mahkemesi, ÇED olumlu kararını “olumlu” bularak davayı reddetti. TMMOB ise söz kararı temyiz ederek bir üst mahkemeye taşıdı. Danıştay ÇED olumlu kararını bozarak yaşam savunucularının lehine bir karar verdi ve söz konusu projeye ilişkin yeniden rapor hazırlanmasını talep etti.

‘BÜYÜK TEHLİKE’

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, söz konusu kararı Cumhuriyet’e değerlendirdi. Bölgenin uluslararası sulak alanların korunmasını amaçlayan Ramsar Sözleşmesi’nin kapsamı içinde yer aldığını ifade eden Candan, sürece ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

“ÇED olumlu raporu gelmişti. Biz bunu yargıya taşıdık. Ancak mahkeme ilk önce bizim aleyhimize bir karar verdi. Daha sonra biz bunu Danıştay’a taşıdık ve bu sefer karar bizim lehimize çıktı. Bu gibi bölgelerde biyolojik çeşitlililik ve ekolojik denge çok önemlidir. Bu bölgede de 30’a yakın nadir bulunan kuş türü var. Bunun 20’si Filyos’da. Ancak rapor bunu ele almıyor. Danıştay’ın verdiği kararda konuyla ilgili hazırlanan raporda çok büyük eksikliler olduğuna vurgu yapılıyor. Bu bölgede çevreye zarar vereceği ve yeniden bir rapor hazırlanması gerektiği ifade edildi. Raporun içinde tehlikeli kısımların sonuç kısmıyla uyumlu olmadığına da dikkat çekildi.”