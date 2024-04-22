Danıştay Başkanlığı seçimi için tarih belli oldu
Danıştay Başkanlığı seçimi 24 Nisan'da yapılacak. Seçimde, mevcut Başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan da adaylar arasında olacak.
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 24 Nisan saat 14.00'te başkanlık seçimi yapılacak.
Yiğit, 7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilmişti. Görev süresinin 7 Mayıs'ta dolacak olması nedeniyle de mevzuat gereği seçim süreci yarın başlıyor.
Bu kapsamda, Danıştay Genel Kurulu'nda, 24 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te başkanlık seçimi yapılacak.
Seçimde, Danıştayın 116 üyesi sandık başına gidecek ve Yüksek Mahkemenin 4 yıl görev yapacak Başkanını belirleyecek.
Danıştay üyelerinin her birinin aday olabileceği seçimde, adayların, üyelerin salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekecek.
Seçimde, mevcut Başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan'ın adaylar arasında olduğu öğrenildi.
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