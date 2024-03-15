Fiyatlamalarda Ticaret Bakanlığı devreye girmişti... Simitçiler Danıştay'a gidiyor
Simitçiler, fiyat belirlemede bakanlık onayı alınmasına ilişkin kararı yargıya taşıyacak.
NTV'nin aktardığına göre, Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası, simit fiyatı belirlenirken bakanlık onayı alınması kararını yargıya taşıyacak.
Ticaret Bakanlığı'nın ekmek fiyatlarının belirlenmesinde olduğu gibi simit fiyatlarının tespitinde de görüş vermesine karar verilmişti.
Oda Başkanı Savaş Delibaş, "Simitçilere yapılmış haksız bir uygulama. Kanun genelge ile yok edilemez. Karar, tarife komisyonunu işlevsizleştiriyor" dedi.
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