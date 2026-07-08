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Danıştay'dan emsal karar: Özel eğitim sınıflarında kamera dönemi başlıyor

Danıştay'dan emsal karar: Özel eğitim sınıflarında kamera dönemi başlıyor

8.07.2026 11:53:00
Güncellenme:
AA
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Danıştay'dan emsal karar: Özel eğitim sınıflarında kamera dönemi başlıyor

Danıştay, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen idari düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Böylece özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırıldı.
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Kabul, Eşitlik, Dahil Olma, İstihdam (KEDİ) Otizm Derneği ile İnegöl Otizm Dayanışma Derneğinin açtığı davada verilen karar, özel gereksinimli öğrencilerin güvenliğinin artırılması ve eğitim ortamlarında denetimin güçlendirilmesi açısından önemli bir emsal niteliği taşıyor.

Danıştay 8. Dairesinin aldığı kararla birlikte, özel eğitim sınıflarında kamera sistemlerinin kurulmasına yönelik idari engel ortadan kalkarken uygulamaya ilişkin usul ve esasların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelerle belirlenmesi bekleniyor.

KAMU YARARINA UYGUN

İlgili kararda, özel gereksinimli birçok çocuğun yaşadığı iletişim güçlükleri nedeniyle maruz kaldıkları ihmal, istismar ve şiddeti çoğu zaman ifade edemediğine dikkat çekilerek özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının, çocukların üstün yararının korunması ve güvenliklerinin sağlanması açısından kamu yararına uygun olduğu belirtildi.

Kararın, hem öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına hem de olası ihmal ve istismar iddialarının etkin şekilde soruşturulmasına katkı sunması öngörülüyor.

İlgili Konular: #Kamera #Danıştay

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