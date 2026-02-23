Danıştay'ın 'orduevi yasağı' kararına Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ten sert tepki: 'Kesinleşmemiş kararlar hukuken bir anlam ifade etmezler'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 7 Haziran 2021'de hakkında "Ordu evine giriş yasağı" kararı verilen emekli Amiral Türker Ertürk, kararı ve kararla ilgili yapılan haberleri eleştirdi. Avukatı aracılığı ile yazılı açıklama yapan Ertürk, kararın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda temyiz edildiğini ve henüz kesinleşmediğini belirtti.

Açıklamada, "Kamuoyunda yanlış bir algı oluşturularak yapılan işlemin hukuka uygun olduğu algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Kesinleşmemiş kararlar hukuken bir anlam ifade etmezler. Bu karar tarafımızdan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda temyiz edilmiş ve henüz kesinleşmemiştir" ifadelerine yer verildi.

"DANIŞTAY 12. DAİRESİNİN KARARI DİKKAT ÇEKİCİDİR"

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün avukatı Ayhan Yıldızel imzası ile yapılan açıklama şu şekilde:

"Muhtelif internet sitelerinde ve basında dün (22 Şubat 2026) yer alan haberlerle ilgili bir açıklama yapılması zarureti oluşmuştur.

Haberler, “emekli tuğamirale 5 yıl orduevi yasağı hukuka uygun bulundu” başlığı ile yayınlanmış ve müvekkilin dosyasına atıfla, Danıştay 12. Dairesinin kararı paylaşılmıştır. Böylece kamuoyunda yanlış bir algı oluşturularak yapılan işlemin hukuka uygun olduğu algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Kesinleşmemiş kararlar hukuken bir anlam ifade etmezler. Bu karar tarafımızdan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda temyiz edilmiş ve henüz kesinleşmemiştir.

Bu vesile ile dava ile ilgili aşağıdaki hususların da kamuoyunun dikkatine sunulmasının yararlı olacağını düşünüyoruz.

7 Nisan 2021 tarihinde, Milli Savunma Bakanlığı tarafından müvekkilin Orduevi ve Sosyal Tesislere girişinin yasaklanması üzerine, 30 Mayıs 2021 tarihinde Danıştayda açılan dava, 5 yıllık yasak süresinin bitimine yaklaşılmış olmasına rağmen halen sonuçlandırılamamıştır. Bu konu Türkiye’de genel bir sorun olmakla beraber, bu dava özelinde de hak arama özgürlüğünün ve adaletin tesis edilmesinin nasıl bir durumda bulunduğunun çok açık bir göstergesidir. Bir hukuk devletinde hak kaybı yaptırımının süresinin sonuna gelindiği halde, haklılığın hukuken ortaya konulamamış olması kabul edilemez.

Diğer taraftan, benzer hak kaybına uğrayan kişilerin İdare Mahkemeleri nezdinde açtığı davaların hemen hemen tamamı yapılan idari işlemin iptali ile sonuçlanmış ve bu konuda Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde yazılı olmayan bir içtihat oluşmuşken, bir üst mahkeme olan Danıştay 12. Dairesinin, bu içtihatları görmezden gelerek, özgürlükleri daraltıcı yönde bir karar vermesi dikkat çekicidir.

Dosyayı en ayrıntılı şekilde inceleyen Tetkik Hakimi ve karşı oy kullanan bir üyenin görüşlerini dikkate almayan, özgürlükleri daraltan, Danıştay 12. Dairesinin hukuka aykırı bu kararı, tarafımızdan temyiz edilmiştir."

104 AMİRAL BİLDİRİSİ NEDİR?

Montrö Bildirisi, 4 Nisan Bildirisi ya da 103 Emekli Amiral Bildirisi, 4 Nisan 2021 tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri'nden emekli olmuş 103 amiral ve 1 general tarafından yazılarak imza atılan bir bildiridir.

Bildiride Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Kanal İstanbul projesi ve Atatürk ilke ve devrimlerine ikaz ve atıfta bulunulmuştur. 104 emekli amiralin isminin yer aldığı bildiride "Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" ifadeleri yer almıştı.