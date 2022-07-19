Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını açıkladı: 'Toprağı kazımışlar, karşı çıkan bir tane kurum bulmuşlar...'

19 Temmuz 2022 Salı, 18:09

Danıştay 10. Daire, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davaları görüşerek kararını açıkladı.

'OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ'

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nı "hukuka uygun" buldu. Daire İstanbul Sözleşmesini'nin Cumhurbaşkanı Kararı ile feshinin iptal istemini reddetti.

Oy çokluğuyla (2 karşı oyla) reddedilen kararda İstanbul Sözleşmesi’nden çekilinmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın şekil ve yetki unsurları yönünden hukuka aykırılık görülmediği belirtildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Genel Sekreteri Fidan Ataselim, kararın neden hukuksuz olduğunu Cumhuriyet'e anlattı.

'SÖZLEŞMENİN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL YOK'

Farklı bir karar vermelerinin zaten mümkün olmadığını ve aynı gerekçeleri yazdıklarını söyleyen Ataselim, "Gerekçelerine baktığımızda, davalı idare vekilinin söylediği 'Cumhurbaşkanının milletlerarası anlaşmalarda alacağı tutum kendi takdirine bağlıdır' cümlesi var. Yine aynı şeyi yazmışlar. Bu hukuksuz" dedi.

Anayasaya uygunluğun sözkonusu olmadığını ve bu kararın tek bir kişi tarafından verildiğini belirten Ataselim, konuşmasını şu şekilde bitirdi:

"Farklı savcılar bizim dediğimiz gibi bu işlemin anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayana kadar kararımızdan vazgeçmeyeceğiz. Eylemlerimizde de bulunacağız. Sözleşmeyi uygulatmanın önünde hiçbir engel yok. Toprağı kazımışlar, sözleşmeye karşı çıkan anca bir tane kurum bulabilmişler. Bu kurum asla kadınların görüşünü yansıtamaz."