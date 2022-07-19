Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını açıkladı: 'Toprağı kazımışlar, karşı çıkan bir tane kurum bulmuşlar...'
Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptal istemini reddetti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Genel Sekreteri Fidan Ataselim, karara ilişkin düşüncelerini, eylem planlarını ve mücadele yöntemlerini Cumhuriyet'e anlattı.
Danıştay 10. Daire, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davaları görüşerek kararını açıkladı.
'OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ'
Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nı "hukuka uygun" buldu. Daire İstanbul Sözleşmesini'nin Cumhurbaşkanı Kararı ile feshinin iptal istemini reddetti.
Oy çokluğuyla (2 karşı oyla) reddedilen kararda İstanbul Sözleşmesi’nden çekilinmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın şekil ve yetki unsurları yönünden hukuka aykırılık görülmediği belirtildi.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Genel Sekreteri Fidan Ataselim, kararın neden hukuksuz olduğunu Cumhuriyet'e anlattı.
'SÖZLEŞMENİN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL YOK'
Farklı bir karar vermelerinin zaten mümkün olmadığını ve aynı gerekçeleri yazdıklarını söyleyen Ataselim, "Gerekçelerine baktığımızda, davalı idare vekilinin söylediği 'Cumhurbaşkanının milletlerarası anlaşmalarda alacağı tutum kendi takdirine bağlıdır' cümlesi var. Yine aynı şeyi yazmışlar. Bu hukuksuz" dedi.
Anayasaya uygunluğun sözkonusu olmadığını ve bu kararın tek bir kişi tarafından verildiğini belirten Ataselim, konuşmasını şu şekilde bitirdi:
"Farklı savcılar bizim dediğimiz gibi bu işlemin anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayana kadar kararımızdan vazgeçmeyeceğiz. Eylemlerimizde de bulunacağız. Sözleşmeyi uygulatmanın önünde hiçbir engel yok. Toprağı kazımışlar, sözleşmeye karşı çıkan anca bir tane kurum bulabilmişler. Bu kurum asla kadınların görüşünü yansıtamaz."
İlgili Haberler
- Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına Meral Akşener'den tepki: 'Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak!'
- Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: 'İktidarımızda 24 saat içinde yürürlüğe girecek'
- Hukukçu Kadınlar’dan İstanbul Sözleşmesi için skandal ifadeler
-
Video Haberler
- Yolcu uçağı takla attı, alevler içinde kaldı
- Pınar Gültekin ölümünün ikinci yılında anılıyor
- Babasını tutuklayan polislere silah doğrulttu
- Çekmeköy'de hareketlilik büyüyor
- '24 saat içinde tekrar yürürlüğe koyacağız'
- Trafik kazası sonrasında sürücüler arasında kavga
- Göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu
- 11 yerinden bıçaklandı: Mesleğini bıraktı
- Raporu eleştirdi, iktidara sert çıktı: 'Utanç verici'
- İstanbul'da korkunç olay: Yol kenarında ceset bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- e-Devlet'e girenler şaştı kaldı
- Soylu’nun kuzeni hayatını kaybetti
- Üniversitelerin kontenjanları açıklandı
- 'Ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın?'
- 'Silahlar konuşmaya başladı'
- İmamoğlu davasında kritik iddia
- Napoli, Koulibaly'nin yerini Ostigard'la doldurdu
- Napoli'den Kim Min-Jae açıklaması!
- 'SBK, rüşvet verdiği herkesi kayda almış!'
- İmamoğlu'nun aile mezarlığına saldırı