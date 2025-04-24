Danıştay kararını verdi... İki köy, 35 yıl sonra Giresun'a bağlandı!

Yayınlanma: 24.04.2025 - 15:36

Güncelleme: 24.04.2025 - 15:36

Köylerde 2018 yılında yapılan halk oylamasında Giresun'a bağlanmak yönünde çıkan sonuç doğrultusunda Danıştay, İçişleri Bakanlığı ve Gümüşhane Valiliği'nin temyiz talebini reddederek Günyüzü ve Üçtaş köylerinin Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanmasına onay verdi.

Köylerini idari bağlılık için referanduma götüren süreçte muhtarlık yapan Mustafa Temel, şunları kaydetti:

"Günyüzü köyümüzün İhtiyar Heyeti'nin 2018'de başlattığı süreçte, yapılan referandumda seçmenlerden 272 kişi 'evet', 196 kişi ise 'hayır' oyu verdi. Aynı şekilde Üçtaş köyünde ise 677 kişiden 474'ü 'evet' oyu, 33 kişinin ise 'hayır' oyu kullandı.

Ancak Gümüşhane Valiliği ve İl Genel Meclisi, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle talebe olumsuz yanıt verdi. Giresun tarafı ise olumlu görüş bildirerek sürecin ilerletilmesini destekledi. İçişleri Bakanlığı, halk oylamasında gerekli çoğunluk sağlanmadığı gerekçesiyle talebi reddetti. Bunun üzerine Günyüzü köyü tüzel kişiliği tarafından açılan davada, Danıştay 10. Dairesi iptal kararı verdi. İtiraz üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı. Kurul, yerinden yönetim ilkesine vurgu yaparak halkın taleplerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Kurul, İçişleri Bakanlığı'nın yalnızca Gümüşhane Valiliği'nin görüşünü dikkate alarak karar verdiğini ve halk oylamasının ardından coğrafi, ekonomik ve kamu hizmetleri açısından detaylı inceleme yapılmadığını vurguladı. Bu nedenle işlemin kamu yararına uygun olmadığına hükmedildi. Nihai karar, oy çokluğuyla kesin olarak alınarak Günyüzü ve Üçtaş köylerimiz Giresun'un Doğankent ilçesine bağlandı."

Danıştay kararıyla Günyüzü ve Üçtaş köylerinin Giresun'a bağlanmasıyla Doğankent ilçesinin köy sayısı 11'e, Giresun'un köy sayısı ise 550'ye çıktı. Gümüşhane'nin köy sayısı ise 314'e düştü.