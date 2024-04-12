YSK itirazları değerlendirdi... 22 itiraz karara bağlandı

Yayınlanma: 12.04.2024 - 18:35

Güncelleme: 12.04.2024 - 18:40

YSK, bugün saat 15.00'te siyasi partilerin itirazlarını görüşmek üzere toplandı. İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimi için YSK'ya yaptığı olağanüstü itiraz reddedildi. YSK, ayrıca AKP, CHP, MHP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin yaptığı itirazları da karara bağladı.

YSK’nin bugünkü toplantısında aldığı kararlar şöyle: