Danıştay kararını verdi: Zeytinlikler kazandı
Danıştay, İzmir'in Seferihisar ilçesi Orhanlı köyünde yapılmak istenen JES projelerine karşı çıkan köylüleri haklı bularak İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararını onadı.
İzmir’in Seferihisar ilçesinin zeytinlikleri ile ünlü Orhanlı köyünde yapılması planlanan Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesine karşı köylülerin açtığı dava Danıştay tarafından sonuçlandı. Danıştay 6. Dairesi, yerel mahkemeyi ve köylüleri haklı bularak İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin projenin iptaline ilişkin kararını onadı.
Karar ile 157 ada 2 Parsel içerisinde yer alan jeotermal sondaj kuyuları projesi tamamen iptal edilmiş oldu.
Karar sonrası açıklama yapan köylüler, “Orhanlı’yı ‘ JES’lere vermeyeceğiz’ demiştik. Mücadelemiz ile kazanan çevre ve bizler olduk. Örnek bir karar” dediler. JES'e karşı mücadele veren köylülerün eylemine, STK'ler, milletvekilleri ve belediye başkanları destek vermişti.
Orhanlı köyünde yapılmak istenen JES projelerine karşı yöre halkı ve çevreciler günlerce eylem yapmış, yürütülen mücadeleye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de destek vermişti.
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