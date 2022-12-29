Danıştay, Sinpaş'ın projesine verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptalini onadı!

29 Aralık 2022 Perşembe, 17:28

Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 13 Ağustos 2021’de "ÇED gerekli değildir" kararını ilan etmesinin ardından Marmaris Kent Konseyi ve Marmarisli yurttaşların kararın iptali için açtığı davada Muğla 3. İdare Mahkemesi, temmuz ayında görülen ilk duruşmada “ÇED gerekli değildir” kararını, otel ve konut projesi bir arada yer alan projenin ÇED'den muaf tutulamayacağı gerekçesiyle iptal etmişti. Şirket ise mahkemenin bu kararını yok sayarak çalışmalarına devam etti. Bölge halkı ise milli park alanında nöbet tutmaya başladı. Bölge halkının yaklaşık 5 aydır tuttuğu nöbet devam ederken; Danıştay 6’ıncı Hukuk Dairesi, mahkemenin “ÇED gerekli değildir” kararının iptali yönünde verdiği kararı kasım ayında onadı.

Marmaris Kent Konseyi'nden Halime Şaman, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"2022 yılını tamamlamadan güzel haberi Danıştay 6. Hukuk Dairesi'nden aldık. Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin ‘Sinpaş/Kızılbük ÇED Gerekli Değildir’ kararının iptali yönünde verdiği karar Danıştay tarafından onanarak kesinleşti. Şimdi idari ve mülki idarelerin sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz."

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ndan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 04.08.2022 tarihinde Kızılbük Termal Resort projemiz için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir’ kararının Muğla 3. idare Mahkemesi tarafından iptal edildiği açıklanmıştır. İlgili mahkeme kararı Danıştay tarafından onanmıştır. Bununla birlikte ilgili mahkeme kararı sonrasında, Şirketimiz eş zamanlı olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde ÇED sürecini başlatmıştır, ÇED süreci halen devam etmektedir. ÇED sürecine ilişkin bilgilendirmeler KAP'ta, 16.08.2022 tarihinde yayınlamış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında yapılmıştır. Bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerde bağlı bulunduğu kanunlara, mevzuatlara ve çevresel faktörlere aykırı olan hiçbir işin veya eylemin içinde bulunmayan Şirketimizin bu projede de tüm yasal gereklilikleri yerine getirdiğini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak isteriz."