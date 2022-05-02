Danıştay'dan bakanlığa ders niteliğinde karar: 'Zeytinlik Yasası' durduruldu

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:35

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de "Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlamış ve tepkilere neden olmuştu.

Söz konusu yönetmelik maden sahalarına denk gelen zeytinlik alanların madencilik faaliyetinin yapılabilmesi için zeytin ağaçlarının taşınması veya zeytin kesilmesi, madencilik faaliyeti tamamlandıktan sonra alanın rehabilite edilmesini mümkün kılıyordu.

Danıştay 8. Dairesi söz konusu yürütmeyi durdurdu. Dünya yazarı Ali Ekber Yıldırım bugün kaleme aldığı "Danıştay’dan Enerji Bakanlığına zeytincilik dersi" başlıklı yazısında bu kararı 'ders niteliğinde bir karar' olarak değerlendirdi.

"TELAFİSİ GÜÇ VE İMKANSIZ ZARARLARA NEDEN OLACAK"

Çiftçi Sendikaları’nın başvurusu üzerine Danıştay 8. Dairesi, oybirliği ile aldığı yürütmenin durdurulması kararında bu yönetmeliğin uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlara neden olacağı ifade edildi.

Yıldırım'a göre, Enerji Bakanlığı elektrik ihtiyacını bahane ederek bu düzenlemeyi “kamu yararı” için zorunlu olduğunu savunsa da Danıştay, asıl kamu yararının zeytincilikte olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

"ZEYTİNCİLİK YASASI 9 KERE DEĞİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDI"

Yıldırım'a göre Zeytincilik Yasası, AKP iktidara geldikten sonra tam 9 kez değiştirilmek istendi. Konuyla ilk çalışma ise 2003 yılında yapıldı.

Daha sonra 17 Ocak 2006’da, 15 Temmuz 2008’de, 3 Temmuz 2009’da, 21 Nisan 2010’da, 20 Şubat 2013’te, 16 Haziran 2014’te, 17 Mayıs 2017’de ve 1 Mart 2022’de olmak üzere bugüne kadar tam 9 kez zeytin sahaları ile ilgili yasal düzenleme girişiminde bulunuldu.

Bugüne kadar bu düzenlemelerin 9’u ya yargıdan döndü veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde duyarlı milletvekillerinin çabası ve desteği ile reddedildi.