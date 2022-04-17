Zeytinliklerin ardından kıyılar için de yönetmelik hazırlandı

17 Nisan 2022 Pazar, 02:00

Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, “deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda kıyı kenar çizgisinin tespiti, kıyıların kullanılması ve korunması ile kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda, deniz ve göllerin kıyılarının devamı niteliğinde olan sahil şeritlerinde planlama ve uygulama esaslarını belirlemeyi” amaçlıyor.

Yönetmeliğe göre, sahil şeridinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 metre yaklaşabiliyor. Yönetmeliğe göre, kıyı kenar çizgisi ise şöyle tanımlanıyor: “Deniz, tabii ve suni göl ile akarsuların, alçak-basık kıyı özelliği gösteren kesimlerinde kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumsal ve kıyı kumullarından oluşan kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık benzeri alanların doğal sınırı; dar-yüksek kıyı özelliği gösteren kesimlerinde ise şev ya da falezin üst sınırıdır.”

VALİLİK İNCELEMESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dün bu yönetmeliğin “kıyı kenar çizgisinin onayı ve ilanı” başlıklı maddesinde dikkat çeken bir değişiklik yaptı. Maddede onaylı kıyı kenar çizgilerinin hangi hallerde değiştirilebileceği belirtiliyor. Yapılan bir diğer eklemeye göre, meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında, turizm merkezi ilan edilerek ilgili bakanlıklarca kesin tahsis hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulunduğu alanlarda yeni kıyı kenar çizgisi tespit edilebilecek.

Buralarda mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazlar Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonları’nca değerlendirilecek. Bu değerlendirme sonucunda; bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak raporda belirtilmesi kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespit edilebilecek.

Bu değişiklik otellerin bulunduğu kıyılarda, kıyı kenar çizgisinin yeniden tespit edilmesine, dolayısıyla da yapılaşmaya kapı açıyor.



‘SALDA GÖLÜ’NDE TEHLİKE’

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, valiliklere kıyı kenar çizgisini yeniden belirleme yetkisi verilerek kıyıların yasaya aykırı biçimde “istilasının” meşru hale getirilmeye çalışıldığını vurguladı.

Budak, “Kıyı yağması yönetmelik kılıfıyla meşrulaştırılıyor. Artık iktidara yakın çevreler, sipariş usulü, istedikleri kıyı kenar çizgisini, istedikleri şekilde valiliklere çizdirecekler” dedi.

Zeytinliklerde madenciliğin, SİT alanlarında yapılaşmanın önünü açan düzenlemelerin de birer yönetmelikle yaşama geçirildiğini anımsatan Budak, şunları söyledi:

“Turizm bölgelerinde, otel işgallerinden dolayı halkın sahillerden faydalanması kısıtlanmış durumda. Turizm Bakanı her fırsatta ücretsiz halk plajlarıyla övünüyor ancak anayasaya göre zaten tüm sahiller halkın kullanımına kapatılamaz. Yeni çıkarılan yönetmelikten sadece deniz kıyıları değil, göller ve akarsular da etkilenecek. Özellikle Salda Gölü de büyük tehlike altında. Kanuna aykırı bu yönetmelik, mutlaka geri çekilmeli” dedi.