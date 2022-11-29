Danıştay’dan Çeşme Projesi için yürütmeyi durdurma kararı

29 Kasım 2022 Salı, 12:52

İzmir’in Kanal İstanbul’u olarak bilinen Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Çeşme Kültür ve Turizm Bölgesi Projesi’nde (Çeşme Projesi) yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Geçtiğimiz ağustos ayında projeyle ilgili meslek odaları yürütmenin durdurulması için Danıştay 6. Daireye dava açtı. Daire bu talebi reddetti. Bunun üzerine aralarında birçok meslek örgütü ve yurttaşın olduğu 111 kişi bu karara itiraz etti.

Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 6. Dairenini verdiği yürütmeyi durdurma kararının kaldırdı ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada projenin planlarının önümüzdeki ay sonu askıya çıkaracağını belirtmişti.