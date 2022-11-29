Danıştay’dan Çeşme Projesi için yürütmeyi durdurma kararı
Danıştay, İzmir’in Kanal İstanbul’u diye adlandırılan Çeşme Projesi’ne ‘dur’ dedi. Meslek odaları ve çevrecilerin açtığı davada Danıştay 6. Dairesi’nin yürütmeyi durdurma talebine ret kararını kaldıran Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, yürütmeyi durdurulmasına oy çokluğu ile karar verdi.
İzmir’in Kanal İstanbul’u olarak bilinen Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Çeşme Kültür ve Turizm Bölgesi Projesi’nde (Çeşme Projesi) yürütmeyi durdurma kararı verildi.
Geçtiğimiz ağustos ayında projeyle ilgili meslek odaları yürütmenin durdurulması için Danıştay 6. Daireye dava açtı. Daire bu talebi reddetti. Bunun üzerine aralarında birçok meslek örgütü ve yurttaşın olduğu 111 kişi bu karara itiraz etti.
Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 6. Dairenini verdiği yürütmeyi durdurma kararının kaldırdı ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada projenin planlarının önümüzdeki ay sonu askıya çıkaracağını belirtmişti.
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