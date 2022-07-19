Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi kararının ardından kadınlar meydanlarda: ‘Geri alacağız’

19 Temmuz 2022 Salı, 21:16

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, 20 Mart 2021’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla feshedilmişti.

Feshe karşı Danıştay 10’uncu Dairesi’ne yaklaşık 200 dava açılmıştı. 10’uncu Daire ilk başta iptal istemini reddetmiş, İdari Dava Daireleri Kurulu da bu kararı onamıştı. Davalar daha sonra geçtiğimiz iki ayda duruşmalı olarak görülmüş, Danıştay savcıları dört kez kararın iptalini talep etmişti.

Danıştay 10’uncu Dairesi bugün, Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Kadın örgütleri başta olmak üzere siyasiler ve yurttaşlar Twitter üzerinden bugünkü karara sert tepki gösterdi. Kadınlar, kararı protesto etmek için eyleme çağırdı.





Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu'nun çağrısıyla Kadıköy'de toplanan kadınlar, "Danıştay'ın kararını tanımıyoruz" dedi.

"SİYASİ BİR KARARLA KARŞI KARŞIYIZ"

Kadınlar açıklamasında şunları kaydetti:

Meydanlardayız her gün. Bu devletin iktidarın sorumluluklarını yerine getirmediği her gün kadın düşmanlığı yaptığı her gün LGBTİQ+ nefret suçu işledikleri her gün bu meydanlardayız. Bugün direnmeye, mücadele etmeye devam etmek zorundayız. Kararın böyle çıkması olasıydı. Böyle olmamasını isterdik elbette. Demek isterdik ki Danıştay hukuka uygun bir şekilde cumhurbaşkanının Anayasa'nın üzerinde hareket edemeyeceğini söylesin. Tek kişiye, tek adama teke cumhurbaşkanına istediği her şeyi yapamayacağını söylesin isterdik. Böyle olmadı çünkü siyasi bir kararla karşı karşıyız arkadaşlar.

Eylemde "Hukuksuz kararı tanımıyoruz" sloganları atıldı.