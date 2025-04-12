Eski sevgilisi Berk Çetin'in saldırısına uğramıştı: Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı

Yayınlanma: 12.04.2025 - 09:46

Güncelleme: 12.04.2025 - 09:46

Sosyal medya fenomeni 'Danla Bilic' ismiyle bilinen 30 yaşındaki Neslihan Damla Aktepe, Eyüpsultan'da eski sevgilisi tarafından darbedildi.

KADES uygulamasını kullanarak adrese polis çağıran Danla Bilic'in, ekiplerin şüpheliyi uzaklaştırmasının ardından kendisinin emniyete giderek şikayetçi olacağını söylediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapan Danla Bilic şunları söyledi:

"Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darpa maruz kalmaktayım. B.Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir.

Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir.

Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, B.Ç. yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü’nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur."

"YUMRUKLANARAK DARBEDİLDİM"

"Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim.

Yine bugün 11.04.2025 tarihinde Berk Çetin tarafından üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum."

YÜZÜNÜN SON HALİNİ PAYLAŞTI: BAŞIMA BİR ŞEY GELMESİNİ İSTEMİYORUM

Danla Bilic, sosyal medya hesabından yüzündeki şiddet izini paylaştı.

Bilic, “Dönemediğim yüzlerce arama, mesaj var karakoldayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Aylardır sustum tek bir şeye karşılık vermedim. Yasal yollarla olması gerektiği gibi korunmak ve cezalandırılmasını istedim ve bekledim. Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum hepsi bu” sözleriyle korktuğunu dile getirdi.