Dans eden temizlik işçisi bu kez konserde performans sergiledi

Aksaray Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Hamit Karakaya, bu kez de Kıraç konserinde dans etti. Kıraç'ın sahneye çıkarttığı Karakaya, dinleyicileri de gülümsetti.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:48
Dans eden temizlik işçisi bu kez konserde performans sergiledi
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Kent merkezinde dans ederek çalıştığı sırada çekilen görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gören Hamit Karakaya, bu kez konserde izleyenleri gülümsetti.

Şarkıcı Kıraç, dans görüntüleriyle gündem olan Hamit Karakaya'yı sahneye çıkardı. Karakaya'yı paylaşan Kıraç "Son Günlerde Hepimizin Yüzünde Tebessüm Ettiren Hamit Karaya Kardeşim Bizlerleydi" ifadesini kullandı.


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