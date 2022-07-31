Çekmeköy metrosunda sazlı ve danslı yolculuk kamerada

31 Temmuz 2022 Pazar, 13:24

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda sazı ile yolculuk eden bir yurttaş, şarkı eşliğinde sazını çaldı.

Şarkıya diğer yolcular alkış ile ritim tutarken, iki yurttaş metro içinde oynamaya başladı. Saz çalan vatandaşa şarkılar ve danslarla eşlik eden yolcular renkli görüntüler oluşturdu. Yolcular dakikalarca şarkıya eşlik edip dans etti.

Yurttaşların keyifli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.