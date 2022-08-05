Kadıköy'de tepki çeken saldırı: Köpeğine toz geldiği gerekçesiyle temizlik görevlisini darbetti

05 Ağustos 2022 Cuma, 14:07

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde, iddiaya göre belediyenin temizlik işçisi Aydın Coşkun, kaldırımı süpürdüğü sırada köpeğiyle yürüyen bir kişi, köpeğine toz geldiğini iddia ederek Çoşkun'la tartışmaya başladı.

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