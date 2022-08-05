Kadıköy'de tepki çeken saldırı: Köpeğine toz geldiği gerekçesiyle temizlik görevlisini darbetti

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İstanbul Kadıköy'de yolda köpeğiyle yürüyen bir kişi kaldırımı süpüren temizlik işçisine köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldırdı. Temizlik işçisinin burnu kırılırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 14:07

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde, iddiaya göre belediyenin temizlik işçisi Aydın Coşkun, kaldırımı süpürdüğü sırada köpeğiyle yürüyen bir kişi, köpeğine toz geldiğini iddia ederek Çoşkun'la tartışmaya başladı.

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