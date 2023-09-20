Darbedildiği davada takipsizlik kararı verilmişti: Gazeteciye haberinden dolayı hapis cezası!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:51

Güncelleme: 20.09.2023 - 11:51

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve gazeteci Sinan Aygül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kızılay etleri AKP'li vekilin otelinde" haberi nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Mahkemeden çıkan kararı sosyal medya hesabından duyuran Aygül, şu paylaşımları yaptı:

"Sonunda ceza aldım. 2020 yılında yaptığım 'Kızılay Etleri AKP'li Vekilin Otelinde' haberimden dolayı hakkımda 3 yıl sonra 'iş yerine izinsiz giriş' iddiasıyla açılan davadan 6 ay hapis cezası aldım. Ceza kısmına şaşırmadım. Ancak dosyada ilginç detaylar gördüm,.

Haberden sonra Kızılay tarafından konuyu araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmişti. Müfettiş raporu da dosyada yer aldı, okudum. Öğrendiğim ilk ilginç şey; Kızılay Tatvan Temsilcisi AKP Milletvekili Cemal Taşar'ın damadı Av. Mesut Sayılgan'mış.

Görüntüler Taşar Otel'den, ekip şöyle; Otel, AKP'li vekil Cemal Taşar ve kardeşi Battal Taşar'a ait, Battal Taşar Kızılay Tatvan Koordinatörü, Cemal Taşar'ın damadı Av. Mesut Sayılgan Kızılay Tatvan Temsilcisi, yeğenleri Feyzullah Piral hem otel müdürü hem Kızılay yetkilisi.

Müfettiş raporuna göre o tarihe kadar Taşarların aile çiftliğine, pardon Kızılay Tatvan Temsilciliği'ne, gelen konserve sayısı 2016 adet, dağıtılan/çıkışı yapılan 978 adet, mevcutta bulunan 292 adet, aradaki fark 746 adet 743 adet konserve etin akıbeti belli değil, 3'ü otelde.

Müfettişin raporda, 'Temsilcilik' diye bahsettiği Taşarlar, yeğenleri ve damatlarının etleri dağıttıklarını söylediklerini ama zorunlu olan "ayni yardım teslim belgesinin düzenlenmediğini" söylüyor. Yani zorunlu olmasına rağmen kime dağıttıklarına dair bir kayıt tutulmamış.

'Etleri dağıttık ama kaydını tutmasını bilmiyorduk' diyen Taşarlar, yeğenleri ve damatları, bazı etlerin de belediye ve Sosyal Yardımlaşma Vakfına verildiğini söylüyor. Müfettiş belediyeye, 'Size verdiler mi?' diye soruyor belediye de 'Verdiler, mültecilere verdik' diyor.

AKP'li vekilin kardeşi, Kızılay koordinatörü ve otelin sahibi Battal Taşar, konserve etlerin bir kısmını da Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na verdiklerini söylüyor ifadesinde. Müfettiş SYDV'ye soruyor. Verilen yanıt: 'Vakfımıza herhangi bir ayni malzeme teslimatı yapılmamıştır'."

Gazeteci Aygül, daha önce Tatvan’da belediye başkanının, biri polis olan silahlı iki korumasının saldırısına uğramış, hazırlanan iddianamade azmettirici şüphesiyle ifadesi alınan belediye başkanıyla ilgili takipsizlik kararı verilmişti. Biri polis olan silahlı iki koruması hakkında ise ‘kasten yaralama’ suçundan ceza istenmişti.