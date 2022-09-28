Darbedilip, baygınlık geçirdi; taksi çarpmasıyla öldü

Antalya'da, darbedildikten sonra baygınlık geçirdiği yolda taksinin çarptığı Çağrı Aktaş (30), yaşamını yitirdi. Aktaş'ın, babasının da 1 hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

DHA
28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:30
Darbedilip, baygınlık geçirdi; taksi çarpmasıyla öldü
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Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde, 28 Eylül Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında; tartıştığı kişiler tarafından darbedilen Çağrı Aktaş, yol ortasında baygınlık geçirdi. Kısa süre sonra yoldan geçen H.Ü.'nün kullandığı 07 T 4507 plakalı taksi, Aktaş'a çarptı.

İhbarla gelen sağlık ekibi, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olası başka kazaya karşı yolda önlem aldı. İncelemenin ardından Aktaş'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. H.Ü. ise polis merkezine götürüldü.

1 HAFTA ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Otopsinin ardından sabah morgdan alınan Çağrı Aktaş'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aktaş'ın, 1 hafta önce de babasını kaybettiği ortaya çıktı. 


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