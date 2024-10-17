Darbettikleri kişiye zorla senet imzalatanlar tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde darbettikleri kişiye zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'nde O.Ö'ye darbedilip zorla senet imzalatıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından düzenlediği baskınla G.D, K.D, R.D, E.D. ve F.D'yi gözaltına aldı.
O.Ö'den alacaklarının bulunduğunu öne süren zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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