Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 10:17

Meriç ilçesi yakınlarında dün 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan zanlılar Z.A. ve M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Etiketler: #fetö

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