Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Meriç ilçesi yakınlarında dün 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan zanlılar Z.A. ve M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: #fetö
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