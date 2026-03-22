Darıca’daki Nevruz gözaltıları Gebze’de protesto edildi: 'Keyfi uygulama, düşman hukuku'

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Nevruz kutlamaları sırasında 9 kişinin gözaltına alınması, Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Örgütü’nün çağrısıyla Gebze’de protesto edildi.

Gebze Kent Meydanı’nda bir araya gelen partililer, “Keyfi engellemeler, baskılar, gözaltılar bizi yıldıramaz. Emek, barış, özgürlük mücadelemizden vazgeçmiyoruz” pankartı açarak, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Gözaltılar, baskılar bizi yıldırmaz”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attı.

“BU. KEYFİ BİR UYGULAMADIR"

Gözaltı sürecine ilişkin konuşan EMEP Gebze İlçe Başkanı Yusuf Akar, uygulamanın keyfi olduğunu savunarak, “Bu gözaltıların keyfi bir uygulama olduğu ortada. Bir düşman hukuku uygulandı” dedi.

“BUNLAR BU ÜLKEDE DEMOKRASİ, EŞİTLİK VE BARIŞ İSTEMEYENLERDİR”

Akar’ın ardından söz alan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ise Nevruz kutlamalarına yönelik müdahaleye tepki göstererek, Türkiye’nin farklı bölgelerinde benzer uygulamaların yaşandığını belirtti.Aslan, “Newroz alanında eşitlik talep eden, insanca yaşamak isteyenlere yönelik bir saldırı oldu” ifadelerini kullandı.

Aslan’ın konuşmasından şu sözler öne çıktı:

“Dün Newroz kutlamaları sırasında partililerimize sert bir müdahale yapıldı. Aslında her gün, her saat Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde keyfi saldırılar oluyor. Dün gece Tokat’ta BirGün muhabiri İsmail Arı gözaltına alındı; yine dün, halkların eşit koşullarda bir arada yaşaması için Newroz alanında bulunan, eşitlik talep eden ve insanca yaşamak isteyenlere yönelik bir saldırı gerçekleşti.

Biraz önce Dilovası’ndaydık. Hatırlarsınız, Bakanlık, İŞKUR ve belediye göz yumduğu için canlarımız yanarak hayatını kaybetti. Defalarca şikayet edilmesine rağmen orada hiçbir önlem alınmadan kimyasal malzemelerle üretim yapıldı ve insanlar yanarak hayatını kaybetti. Şimdi bu insanların hayatını kaybetmesine neden olan, hiçbir önlem almayan ve adım atmayanlar, gelip Gebze’de “bu bayrakların sopası göz çıkarır” diyerek parti üyelerimize saldırmaya cüret ediyorlar.

Hukuksuzluk Dilovası’nda, Ermenek’te, Büyük Coşkunlar’da… İş cinayetine tepki gösterenler tutuklanıp cezaevine konuyor. Antep’te patronların pervasızlığına ve iş cinayetlerine karşı işçilerin insanca yaşamak ve çalışma koşulları talebine destek verildiği için, işverenlere hiçbir yaptırım uygulanmazken, bunu eleştirenler patronların talimatıyla hedef alınıyor; Mehmet Türkmen gözaltına alınıp tutuklandı. Nereyi tutsak elimizde kalıyor. İşçi mücadelesine destek veren, halkların eşit bir arada yaşamasını savunanlar da aynı yargı sopasına maruz kalıyor.

Dilovası’nda çocuklarımızın iş cinayetlerinde ölmesine neden olanlar, Antep’te işçilerin çıkarlarını savunduğu için tutuklanan Mehmet Türkmen, gerçekleri yazdığı için gözaltına alınan İsmail Arı ve dün burada Newroz kutlamasında gözaltına alınan arkadaşlarımız… Tüm bunlar aynı anlayışın ürünüdür, aynı saldırıdır.

Bunlar bu ülkede demokrasi, eşitlik ve barış istemeyenlerdir. Şiddetten ve baskıdan başka bir aracı elinde kalmayanlar yargıyı sopa olarak kullanıyor. O yüzden bu saray rejimine karşı işçisiyle, genciyle, kadınıyla birleşmekten başka yolumuz yok.”