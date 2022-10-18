Darıca'da fiber tekne yandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde fiber tekne, elektrik akmasından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Darıca ilçesi Balyanoz koyundan 18 Ekim Salı günü saat 13.00 sıralarında denize açılan Yüksel Efendioğlu’nun 'Togan' isimli fiber teknesinin elektrik aksamından duman çıkmaya başladı.
Durumu fark eden Efendioğlu, tekneyi iskelenin yanına yanaştırarak, karaya çıkıp itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler büyüdü, gökyüzünü dumanlar kapladı.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında tekne kullanılamaz hale geldi.
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