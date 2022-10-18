Darıca'da fiber tekne yandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde fiber tekne, elektrik akmasından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
18 Ekim 2022 Salı, 15:51
Darıca'da fiber tekne yandı
Abone Ol google-news

Darıca ilçesi Balyanoz koyundan 18 Ekim Salı günü saat 13.00 sıralarında denize açılan Yüksel Efendioğlu’nun 'Togan' isimli fiber teknesinin elektrik aksamından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden Efendioğlu, tekneyi iskelenin yanına yanaştırarak, karaya çıkıp itfaiyeye haber verdi. Bu sırada alevler büyüdü, gökyüzünü dumanlar kapladı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında tekne kullanılamaz hale geldi. 


tekne Yangın Darıca

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler