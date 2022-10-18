Arnavutköy'de çatı katında yangın!
Arnavutköy'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
İstanbul Arnavutköy'de 4 katlı binanın çatı katında bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre yangın, çatı katında merdiven boşluğunda bulunan kartonların alev almasıyla başladı. Ardından çatı katında bulunan daireye sıçradı.
Yangının sıçradığı dairede oturan aile kahvaltı yaptığı sırada dumanları fark etti. Kendi imkanlarıyla dışarı çıkan aile, itfaiyeye haber verdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yaralananın olmadığı yangında çatı katında maddi hasar oluştu.
Öte yandan yangın mahallede de kısa süreli paniğe neden oldu.
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