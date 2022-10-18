İstanbul'da 5 katlı binada yangın: 3 kişi dumandan etkilendi
İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın girişinde yangın çıktı. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
İstanbul Bağcılar'da Yenigün Mahallesi 618. Sokak'ta bulunan bir binanın girişindeki elektrik panolarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle merdiven boşluğu dumanla doldu.
Bunun üzerine bazı bina sakinleri mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini merdivenli araç yardımıyla tahliye etti.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen ikisi çocuk, 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
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