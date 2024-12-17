Darıca'da kavşakta feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1’i çocuk, 3 yaralı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kavşakta çarpışıp savrularak bir evin bahçe duvarına çarpan iki otomobildeki 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, sabah saatlerinde ilçenin Osmangazi Mahallesi Nadir ve Zerdali Sokak kesişiminde meydana geldi.
Zerdali Sokak üzerinden seyir halinde olan Sümeyye A. yönetimindeki 41 ATD 797 plakalı otomobil ile Nadir Sokak üzerinde ilerleyen Y.K. idaresindeki 06 DJF 529 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Savrulan otomobiller bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kazada, Sümeyye A. ve yanındaki kızı H.A. (7) ile diğer aracın sürücüsü Y.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan müdahaleleri sonrası Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Beşar Esad'dan ilk açıklama
- İmamoğlu'ndan ilk 'bloke' açıklaması
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'emekli' açıklaması!
- CHP'li 6 belediyenin hesabına bloke konuldu!
- Trump'tan Suriye ve Erdoğan açıklaması
- Uzmanlardan çarpıcı değerlendirme
- AKP’liler de rahatsız
- Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi!
- Erdoğan&katil Esad
- 'Yaşananlar rezalet, Türk futbolu battı'