Kocaeli'nde kaçak sigara operasyonu: Gözaltılar var!
Dilovası ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda jandarma ekiplerince Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 5 bin paket kaçak sigara, 900 adet dolu makaron ve 298 adet sahte bandrol ele geçirildi.
İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #Dilovası #kaçak sigara #kocaeli #piyasa
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