Kocaeli'nde kaçak sigara operasyonu: Gözaltılar var!

Dilovası ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'nde kaçak sigara operasyonu: Gözaltılar var!
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İHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 16:04

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 5 bin paket kaçak sigara, 900 adet dolu makaron ve 298 adet sahte bandrol ele geçirildi.

İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.



Etiketler: #Dilovası #kaçak sigara #kocaeli #piyasa

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