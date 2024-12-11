Kocaeli'nde kaçak sigara operasyonu: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 11.12.2024 - 16:04

Güncelleme: 11.12.2024 - 16:04

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 5 bin paket kaçak sigara, 900 adet dolu makaron ve 298 adet sahte bandrol ele geçirildi.

İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.



