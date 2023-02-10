DASK'tan açıklama: "30 bini aşkın hasar ihbarı var, ilk ödeme yapıldı"

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 12:41

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 14:00

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 30 bini aşan hasar ihbarı alındığını aktardı.

"İLK HASAR ÖDEMESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Türk Reasürans & Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Selva Eren, eksper görevlendirmelerine başladıklarını ve depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesini gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla biriken deprem fonlarımız 23 milyar TL seviyesinde olup, sigortacılık tekniği çerçevesinde bu tutarın üzerine eklediğimiz ciddi miktarda reasürans koruması ile toplamda 117 milyar TL ödeme kapasitemiz ile bu ve benzeri birçok depremde sigortalarımızın hasarlarını tazmin edecek finansal güce sahibiz. Şu ana kadar tarafımıza ulaşmış 30 bini aşkın hasar ihbarı işleme alınmış olup eksper görevlendirmelerine başladık. Depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödememizi gerçekleştirdik ve hasar ödemelerimizi hızla sürdürüyoruz."

Selva Eren, Alo DASK 125, e-Devlet ve web sitesi aracılığı ile kesintisiz şekilde hasar ihbarı almanın yanında, diğer kamu kurumlarının yaptığı tespitler doğrultusunda sigortalılardan ihbar gelmesini dahi beklemeden hasar süreçlerini başlatıp ödemelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

"DEPREM TIR'IMIZ İLK OLARAK KAHRAMANMARAŞ'A YERLEŞTİ"

DASK'ın deprem TIR'ının ilk olarak Kahramanmaraş’a yerleşerek hizmete başladığını belirten Eren, şöyle devam etti:

"Deprem TIR'ımız ilk olarak Kahramanmaraş'a yerleşerek hizmete başlamış olup, diğer mobil ofislerimiz ise 13 Şubat itibarıyla faaliyete geçecektir."