Datça açıklarında 4 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında toplam 67 kaçak göçmen kurtarıldı, 4 kaçak göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:51
Datça açıklarında 4 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında 18 Ocak'ta içinde kaçak göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alınmasıyla harekete geçti. Ekipler, teknedeki 29 kaçak göçmeni kurtardı.

19 Ocak'ta saat 23.28'de de içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu lastik botun yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik botta 28 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Aynı tarihte Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, kurtarılan kaçak göçmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda 14 kaçak göçmenin denize düştüğünün öğrenilmesi üzerine, havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin çalışmalarında 10 kaçak göçmen daha deniz yüzeyinde tespit edilip kurtarıldı, 4 kaçak göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


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